«Готов выиграть». Даниил Медведев уверенно высказался о целях на турнир Six Kings Slam

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался в преддверии выставочного турнира Six Kings Slam, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) до 19 октября. На старте Медведев сыграет с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером.

«Готов сражаться. Готов попытаться выиграть. С нетерпением жду продолжения сезона и своей хорошей игры на этом турнире», — сказал Медведев в видео в официальном аккаунте турнира в соцсетях.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире, который пройдёт с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.