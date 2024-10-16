Маттео Берреттини проиграл 317-й ракетке мира на старте турнира в Стокгольме
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Финалист турнира «Большого шлема» итальянец Маттео Берреттини не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он в двух сетах проиграл 317-й ракетке мира швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (6:8), 4:6.
Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 16:50 МСК
42
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
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317
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Матч продолжался 1 час 48 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
Ранее на турнире в Стокгольме Стэн Вавринка одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:4.
Комментарии
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