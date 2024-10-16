Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маттео Берреттини проиграл 317-й ракетке мира на старте турнира в Стокгольме

Маттео Берреттини проиграл 317-й ракетке мира на старте турнира в Стокгольме
Комментарии

Финалист турнира «Большого шлема» итальянец Маттео Берреттини не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он в двух сетах проиграл 317-й ракетке мира швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 16:50 МСК
Маттео Берреттини
42
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Доминик Штефан Штрикер
317
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер

Матч продолжался 1 час 48 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Ранее на турнире в Стокгольме Стэн Вавринка одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:4.

Сетка турнира в Стокгольме
Таблица турнира в Стокгольме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android