Маттео Берреттини проиграл 317-й ракетке мира на старте турнира в Стокгольме

Финалист турнира «Большого шлема» итальянец Маттео Берреттини не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он в двух сетах проиграл 317-й ракетке мира швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру со счётом 6:7 (6:8), 4:6.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Берреттини выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника пять эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

Ранее на турнире в Стокгольме Стэн Вавринка одолел американца Брэндона Накашиму со счётом 6:4, 6:4.