WTA официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024

Женская ассоциация тенниса (WTA) официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

На турнире сыграют:

Арина Соболенко (Беларусь);

Ига Швёнтек (Польша);

Кори Гауфф (США);

Жасмин Паолини (Италия);

Елена Рыбакина (Казахстан);

Джессика Пегула (США);

Чжэн Циньвэнь (Китай);

Барбара Крейчикова (Чехия).

Отметим, что Крейчикова и Рыбакина второй раз квалифицировалась на Итоговый турнир, Чжэн и Паолини – впервые в карьере.

Действующей чемпионкой турнира является нынешний лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек, в финале разгромно обыгравшая американку Пегулу — 6:1, 6:0.