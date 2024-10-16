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WTA официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024

WTA официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024
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Женская ассоциация тенниса (WTA) официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

На турнире сыграют:

  • Арина Соболенко (Беларусь);
  • Ига Швёнтек (Польша);
  • Кори Гауфф (США);
  • Жасмин Паолини (Италия);
  • Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Джессика Пегула (США);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай);
  • Барбара Крейчикова (Чехия).

Отметим, что Крейчикова и Рыбакина второй раз квалифицировалась на Итоговый турнир, Чжэн и Паолини – впервые в карьере.

Действующей чемпионкой турнира является нынешний лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек, в финале разгромно обыгравшая американку Пегулу — 6:1, 6:0.

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