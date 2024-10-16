WTA официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024
Женская ассоциация тенниса (WTA) официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.
На турнире сыграют:
- Арина Соболенко (Беларусь);
- Ига Швёнтек (Польша);
- Кори Гауфф (США);
- Жасмин Паолини (Италия);
- Елена Рыбакина (Казахстан);
- Джессика Пегула (США);
- Чжэн Циньвэнь (Китай);
- Барбара Крейчикова (Чехия).
Отметим, что Крейчикова и Рыбакина второй раз квалифицировалась на Итоговый турнир, Чжэн и Паолини – впервые в карьере.
Действующей чемпионкой турнира является нынешний лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек, в финале разгромно обыгравшая американку Пегулу — 6:1, 6:0.
Комментарии