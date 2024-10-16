Виландер отреагировал на критику из-за недавних слов о превосходстве Алькараса и Синнера

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» бывший шведский теннисист, спортивный обозреватель Матс Виландер отреагировал на критику в свою сторону из-за недавних слов о превосходстве Карлоса Алькараса и Янника Синнера над «Большой тройкой». По его словам, молодое поколение вдохновляет более старших игроков, в том числе Новака Джоковича.

«Я думаю, что Новак всеми последними выступлениями сказал всем нам: «Эй, я хочу продолжать играть, потому что эти парни — Алькарас, Синнер и остальные — очень хороши и подталкивают меня становиться всё лучше, лучше и лучше». Да, возможно, сам Новак не так хорош, как раньше, но он выкладывается на полную с каждым днём и способен на это даже после операции на колене», — приводит слова Виландера Eurosport.