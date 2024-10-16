Карацев подвернул голеностоп и воспользовался медицинским тайм-аутом в матче с Шевченко

139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев воспользовался медицинским тайм-аутом в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). На тай-брейке второго сета Карацев подвернул голеностоп, однако повреждение не помешало россиянину одержать победу в сете и сравнять счёт в игре.

В матче за выход в третий круг Карацев встречается с 61-й ракеткой мира Александром Шевченко, который ранее обыграл соотечественника Михаила Кукушкина, занимающего 111-ю строчку мирового рейтинга. Сейчас россиянин уступает со счётом 1:6, 7:6, 4:5 в решающем сете.

Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.