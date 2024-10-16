Карацев подвернул голеностоп и воспользовался медицинским тайм-аутом в матче с Шевченко
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139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев воспользовался медицинским тайм-аутом в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). На тай-брейке второго сета Карацев подвернул голеностоп, однако повреждение не помешало россиянину одержать победу в сете и сравнять счёт в игре.
Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 17:10 МСК
139
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|5
|
|6 5
|7
61
Александр Шевченко
А. Шевченко
В матче за выход в третий круг Карацев встречается с 61-й ракеткой мира Александром Шевченко, который ранее обыграл соотечественника Михаила Кукушкина, занимающего 111-ю строчку мирового рейтинга. Сейчас россиянин уступает со счётом 1:6, 7:6, 4:5 в решающем сете.
Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.
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