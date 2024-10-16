Паула Бадоса одержала волевую победу над Ван Сиюй в 1/8 финала турнира в Нинбо
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14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала она обыграла 98-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:2.
Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 16:30 МСК
98
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
1 : 2
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|6
14
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча Ван Сиюй с Бадосой продлилась 2 часа 32 минуты. В её рамках китаянка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Паулы семь эйсов, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
Комментарии
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