Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса одержала волевую победу над Ван Сиюй в 1/8 финала турнира в Нинбо

Паула Бадоса одержала волевую победу над Ван Сиюй в 1/8 финала турнира в Нинбо
Комментарии

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала она обыграла 98-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:2.

Нинбо. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 16:30 МСК
Ван Сиюй
98
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		1 2
6 4 		6 6
         
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча Ван Сиюй с Бадосой продлилась 2 часа 32 минуты. В её рамках китаянка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Паулы семь эйсов, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

Материалы по теме
Мирра взяла с «баранкой» второй матч подряд! Андреева ворвалась в четвертьфинал Нинбо
Мирра взяла с «баранкой» второй матч подряд! Андреева ворвалась в четвертьфинал Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android