Паула Бадоса одержала волевую победу над Ван Сиюй в 1/8 финала турнира в Нинбо

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/8 финала она обыграла 98-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй. Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:1, 6:2.

Встреча Ван Сиюй с Бадосой продлилась 2 часа 32 минуты. В её рамках китаянка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 14 заработанных. На счету Паулы семь эйсов, 12 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).