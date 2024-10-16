Аслан Карацев уступил Александру Шевченко в 1/8 финала турнира в Алма-Ате
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139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/8 финала он уступил 61-й ракетке мира Александру Шевченко. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:6, 5:7 в пользу представителя Казахстана.
Алма-Ата. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 17:10 МСК
139
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
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|2
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|7 7
|5
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|6 5
|7
61
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его соперника семь эйсов. Шевченко не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.
Отметим, по ходу матча Карацев подвернул голеностоп и воспользовался медицинским тайм-аутом. Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.
Комментарии
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