Аслан Карацев уступил Александру Шевченко в 1/8 финала турнира в Алма-Ате

139-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/8 финала он уступил 61-й ракетке мира Александру Шевченко. Встреча закончилась со счётом 1:6, 7:6, 5:7 в пользу представителя Казахстана.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту. Россиянин три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету его соперника семь эйсов. Шевченко не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти.

Отметим, по ходу матча Карацев подвернул голеностоп и воспользовался медицинским тайм-аутом. Соревнования в Алма-Ате с призовым фондом $ 1 036 700 проходят с 14 по 20 октября.