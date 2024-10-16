Медведев — Синнер: россиянин со счётом 0:6 проиграл первый сет на турнире в Эр-Рияде

В эти минуты на выставочном турнире Six Kings Slam проходит матч, где встречаются пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев проиграл первый сет со счётом 0:6.

В эти минуты начинается второй сет.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.