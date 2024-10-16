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Медведев — Синнер: россиянин со счётом 0:6 проиграл первый сет на турнире в Эр-Рияде

Медведев — Синнер: россиянин со счётом 0:6 проиграл первый сет на турнире в Эр-Рияде
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В эти минуты на выставочном турнире Six Kings Slam проходит матч, где встречаются пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и лидер мирового рейтинга ATP итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Даниил Медведев проиграл первый сет со счётом 0:6.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
0 		3
6 		4
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В эти минуты начинается второй сет.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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