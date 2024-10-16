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Турнир WTA-500 в Нинбо: результаты матчей 16 октября

Турнир WTA-500 в Нинбо: результаты матчей 16 октября
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Сегодня, 16 октября, прошёл третий игровой день хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/8 финала:

  • Каролина Мухова (Чехия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 6:3, 7:5;
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Элла Зайдель (Германия) 6:4, 6:4;
  • Дарья Касаткина (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 1:6, 6:3, 6:2;
  • Тамара Корпач (Германия) — Мирра Андреева (Россия) — 0:6, 4:6;
  • Ван Сиюй (Китай) — Паула Бадоса (Испания) — 7:6, 1:6, 2:6.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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