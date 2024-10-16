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Даниил Медведев закончил выступление на Six Kings Slam, без шансов уступив Яннику Синнеру

Даниил Медведев закончил выступление на Six Kings Slam, без шансов уступив Яннику Синнеру
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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