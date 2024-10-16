Даниил Медведев закончил выступление на Six Kings Slam, без шансов уступив Яннику Синнеру

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу представителя Италии.

В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.