Даниил Медведев проиграл сет со счётом 0:6 впервые с 2020 года

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые с 2020 года проиграл сет со счётом 0:6. Россиянин разгромно уступил в первом сете матча с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире Six Kings Slam. В эти минуты начинается второй сет.

В 2020 году Медведев проиграл сет со счётом 0:6 своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.