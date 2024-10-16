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Даниил Медведев девятый раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6

Даниил Медведев девятый раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6
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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев девятый раз в карьере проиграл сет со счётом 0:6. Сегодня, 16 октября, россиянин разгромно уступил в первом сете встречи с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире Six Kings Slam. В эти минуты в матче идёт второй сет.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Последний раз он проиграл сет с «баранкой» в 2020 году своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

Ранее Медведев проигрывал со счётом 0:6:

  • «Мастерс» в Канаде (2020), с Рафаэлем Надалем — 0:3, 0:6;
  • Барселона (2019), с Домиником Тимом — 4:6, 0:6;
  • «Мастерс» в Мадриде (2018), с Кайлом Эдмундом — 4:6, 0:6;
  • Монпелье (2018), с Ришаром Гаске — 0:6, 3:6;
  • Будапешт (2017), с Ласло Джере — 0:6, 5:5 отказ;
  • Москва (2015), с Даниэлем Муньосом-де ла Навой — 0:6, 6:7 (6:8);
  • Москва (2013), с Виктором Балудой — 4:6, 0:6.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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