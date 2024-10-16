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Финалист US Open восхитился игрой Синнера в матче с Медведевым на турнире Six Kings Slam

Финалист US Open восхитился игрой Синнера в матче с Медведевым на турнире Six Kings Slam
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски восхитился игрой первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче с Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Six Kings Slam! Невероятное шоу перед матчем открытия. Синнер сегодня играет в неиграбельный теннис», — написал Руседски на своей странице в социальных сетях.

Янник Синнер взял первый сет матча со счётом 6:0. Отметим, Даниил Медведев впервые с 2020 года проиграл сет с «баранкой». В 2020 году Медведев уступил в сете со счётом 0:6 своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).

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