Финалист US Open восхитился игрой Синнера в матче с Медведевым на турнире Six Kings Slam
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски восхитился игрой первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче с Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam.
Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
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Янник Синнер
Я. Синнер
«Six Kings Slam! Невероятное шоу перед матчем открытия. Синнер сегодня играет в неиграбельный теннис», — написал Руседски на своей странице в социальных сетях.
Янник Синнер взял первый сет матча со счётом 6:0. Отметим, Даниил Медведев впервые с 2020 года проиграл сет с «баранкой». В 2020 году Медведев уступил в сете со счётом 0:6 своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).
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