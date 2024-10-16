Финалист US Open восхитился игрой Синнера в матче с Медведевым на турнире Six Kings Slam

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски восхитился игрой первой ракетки мира итальянца Янника Синнера в матче с Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Six Kings Slam! Невероятное шоу перед матчем открытия. Синнер сегодня играет в неиграбельный теннис», — написал Руседски на своей странице в социальных сетях.

Янник Синнер взял первый сет матча со счётом 6:0. Отметим, Даниил Медведев впервые с 2020 года проиграл сет с «баранкой». В 2020 году Медведев уступил в сете со счётом 0:6 своему нынешнему тренеру Жилю Симону в четвертьфинале турнира в Марселе (4:6, 0:6).