Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Голограммы Медведева и Синнера открыли первый матч на турнире Six Kings Slam

Голограммы Медведева и Синнера открыли первый матч на турнире Six Kings Slam
Комментарии

Голограммы с изображением пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева и его соперника на старте соревнований, лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера открыли первый матч на выставочном турнире Six Kings Slam.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в эти минуты идёт второй сет встречи. В первом Медведев разгромно уступил Синнеру со счётом 0:6.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Материалы по теме
«Готов выиграть». Даниил Медведев уверенно высказался о целях на турнир Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android