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Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Стокгольме, обыграв Лоренцо Сонего

Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Стокгольме, обыграв Лоренцо Сонего
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Во втором круге соревнований он в двух сетах обыграл 50-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 19:10 МСК
Лоренцо Сонего
50
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Каспер Рууд
8
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рууд и Сонего выполнили по восемь подач навылет и допустили по две двойные ошибки. Однако итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Рууд реализовал один из трёх заработанных.

В следующем круге турнира в Стокгольме норвежец сыграет с Таллоном Грикспором, который представляет Нидерланды.

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