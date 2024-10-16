Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Стокгольме, обыграв Лоренцо Сонего

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Во втором круге соревнований он в двух сетах обыграл 50-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рууд и Сонего выполнили по восемь подач навылет и допустили по две двойные ошибки. Однако итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Рууд реализовал один из трёх заработанных.

В следующем круге турнира в Стокгольме норвежец сыграет с Таллоном Грикспором, который представляет Нидерланды.