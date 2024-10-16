Даниил Медведев заработал $ 21 739 за каждую минуту матча с Синнером на Six Kings Slam
Поделиться
Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за каждую минуту в своём единственном матче на этом турнире смог заработать $ 21 739, так как те спортсмены, кто сразу вылетает, получали как минимум по $ 1,5 млн за участие.
Медведев первым завершил выступление на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу представителя Италии.
Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Янник Синнер
Я. Синнер
В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 октября 2024
-
22:11
-
21:59
-
21:51
-
21:37
-
21:36
-
21:15
-
20:52
-
20:50
-
20:38
-
20:36
-
20:20
-
20:11
-
20:10
-
19:55
-
19:35
-
19:31
-
19:24
-
19:21
-
18:51
-
18:49
-
18:24
-
18:12
-
17:55
-
17:54
-
17:49
-
17:34
-
17:30
-
17:25
-
17:00
-
16:49
-
16:30
-
16:30
-
16:14
-
16:09
-
16:05