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Даниил Медведев заработал $ 21 739 за каждую минуту матча с Синнером на Six Kings Slam

Даниил Медведев заработал $ 21 739 за каждую минуту матча с Синнером на Six Kings Slam
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за каждую минуту в своём единственном матче на этом турнире смог заработать $ 21 739, так как те спортсмены, кто сразу вылетает, получали как минимум по $ 1,5 млн за участие.

Медведев первым завершил выступление на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

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