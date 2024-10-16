Даниил Медведев заработал $ 21 739 за каждую минуту матча с Синнером на Six Kings Slam

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за каждую минуту в своём единственном матче на этом турнире смог заработать $ 21 739, так как те спортсмены, кто сразу вылетает, получали как минимум по $ 1,5 млн за участие.

Медведев первым завершил выступление на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 0:6, 3:6 в пользу представителя Италии.

В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.