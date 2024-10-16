Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кузнецова высказалась о провальном выступлении Даниила Медведева на Six Kings Slam

Кузнецова высказалась о провальном выступлении Даниила Медведева на Six Kings Slam
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подвела итоги матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Что ж, Даня первым покидает Six Kings Slam, но зато с $ 1,5 млн на счету, не так обидно. Думаете, все обсуждают матч? Нет. Сейчас все соцсети ругают ракурс», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Материалы по теме
Медведев с «баранкой» проиграл Синнеру в Эр-Рияде. Но заработал $ 1,5 млн за час
Медведев с «баранкой» проиграл Синнеру в Эр-Рияде. Но заработал $ 1,5 млн за час
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android