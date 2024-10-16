Кузнецова высказалась о провальном выступлении Даниила Медведева на Six Kings Slam

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова подвела итоги матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.

«Что ж, Даня первым покидает Six Kings Slam, но зато с $ 1,5 млн на счету, не так обидно. Думаете, все обсуждают матч? Нет. Сейчас все соцсети ругают ракурс», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.