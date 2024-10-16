Жозе Моргаду отреагировал на сумму призовых, заработанных Медведевым на Six Kings Slam

Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал исход встречи между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.

«Янник — машина для побед. А Медведев вообще не появился на корте, но заработал $ 1,5 млн за участие. Не так уж и плохо», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.