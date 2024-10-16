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Жозе Моргаду отреагировал на сумму призовых, заработанных Медведевым на Six Kings Slam

Жозе Моргаду отреагировал на сумму призовых, заработанных Медведевым на Six Kings Slam
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал исход встречи между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в рамках выставочного турнира Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Янник — машина для побед. А Медведев вообще не появился на корте, но заработал $ 1,5 млн за участие. Не так уж и плохо», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

Кроме Медведева и Синнера, в турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который проходит с 16 по 19 октября, примут участие серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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