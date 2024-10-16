«Счастье ничего не забывает». Радукану опубликовала атмосферные кадры своих выходных

54-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась атмосферными снимками на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница радукану в социальных сетях

«Счастье ничего не забывает», — подписала публикацию Радукану.

После победы на Открытом чемпионате США в 2021 году 21-летняя британка не выиграла ни одного турнира уровня WTA. Ранее Радукану была замечена за рулём своей старой подержанной машины «Дачии Сандеро», которую она приобрела за £ 5 тыс. четыре года назад. Об этом сообщила британская газета The Sun. Радукану лишилась автомобиля Porsche, полученного за победу на US Open — 2021. Спортсменке пришлось вернуть машину из-за низких результатов. Стоимость этой машины составляла £ 125 тыс.