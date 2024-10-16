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Карлос Алькарас вышел в следующий круг на Six Kings Slam, где сыграет с Рафаэлем Надалем

Карлос Алькарас вышел в следующий круг на Six Kings Slam, где сыграет с Рафаэлем Надалем
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл первый матч на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте соревнований он победил 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 21:20 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В следующем раунде 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем.

Кроме Алькараса и Руне, в турнире в Эр-Рияде принимают участие россиянин Даниил Медведев, серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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