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«Буду играть на полную катушку». Алькарас — о предстоящем матче с Рафаэлем Надалем

«Буду играть на полную катушку». Алькарас — о предстоящем матче с Рафаэлем Надалем
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Я вырос, наблюдая за ним. Он был моим кумиром и по-прежнему им остаётся. Жаль, что он завершает карьеру. Рафа действительно важный человек для моей жизни и карьеры. Он — одна из причин, по которой я хотел стать теннисистом. Осознавать, что он уходит, тяжело для всех. Привилегия — снова сыграть против него. Буду рад снова разделить с ним корт. Однако я постараюсь показать хороший теннис, чтобы победить его. Я буду играть на полную катушку, без страха», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Кроме Алькараса и Надаля, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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