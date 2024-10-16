Six Kings Slam: результаты игрового дня 16 октября

Сегодня, 16 октября, стартовал выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках первого игрового дня прошли два матча, в том числе с участием российского теннисиста Даниила Медведева.

Six Kings Slam, Эр-Рияд. Результаты 16 октября:

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия) — 6:0, 6:3;

Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания) — 6:4, 6:2.

Далее Синнер сыграет с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Алькарас сразится со своим соотечественником, 22-кратным чемпионом мэйджоров Рафаэлем Надалем.

Все участники турнира получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.