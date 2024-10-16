Янник Синнер прокомментировал лёгкую победу над Даниилом Медведевым на Six Kings Slam

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал лёгкую победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.
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«Это была очень хорошая игра, если учитывать, что я приехал всего пару дней назад. У меня была только одна тренировка. Но я с нетерпением ждал приезда сюда. Это особенное место. Мы, игроки, любим его. Первое впечатление от Эр-Рияда — все люди очень милые. Они заботятся о нас, дарят подарки, вся атмосфера потрясающая. И сам турнир очень-очень новый. Мы одни из шести лучших теннисистов в мире. Надеюсь, вам понравится следующий матч», — сказал Синнер в интервью на корте.
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