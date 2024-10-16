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Янник Синнер прокомментировал лёгкую победу над Даниилом Медведевым на Six Kings Slam

Янник Синнер прокомментировал лёгкую победу над Даниилом Медведевым на Six Kings Slam
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Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал лёгкую победу над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 19:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Это была очень хорошая игра, если учитывать, что я приехал всего пару дней назад. У меня была только одна тренировка. Но я с нетерпением ждал приезда сюда. Это особенное место. Мы, игроки, любим его. Первое впечатление от Эр-Рияда — все люди очень милые. Они заботятся о нас, дарят подарки, вся атмосфера потрясающая. И сам турнир очень-очень новый. Мы одни из шести лучших теннисистов в мире. Надеюсь, вам понравится следующий матч», — сказал Синнер в интервью на корте.

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