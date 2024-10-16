Карлос Алькарас: доволен своим форхендом, но у Надаля он сильнее

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его форхенд слабее, чем у 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» соотечественника Рафаэля Надаля.

«У кого сильнее форхенд? Я должен выбрать Рафу, так как только начинаю свою карьеру. Я доволен и своим форхендом. Посмотрим в конце моей карьеры, у кого он лучше», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, Алькарас и Надаль встретятся на выставочном турнире Six Kings Slam. Кроме испанцев, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.