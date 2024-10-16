Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга он обыграл представителя Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Американский теннисист выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух.

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.