Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Стокгольме
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче второго круга он обыграл представителя Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6.
Стокгольм. 2-й круг
16 октября 2024, среда. 21:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|7 7
|
|6 2
113
Ласло Джере
Л. Джере
Матч продолжался 1 час 38 минут. Американский теннисист выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.
Комментарии
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