Борис Беккер ярко отреагировал на предстоящий матч Алькараса с Надалем на Six Kings Slam

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о предстоящем поединке второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Лучшая теннисная новость дня. Не могу дождаться последнего (возможно) очного противостояния Алькараса с Надалем», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Кроме Алькараса и Надаля, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.