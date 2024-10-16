Борис Беккер ярко отреагировал на предстоящий матч Алькараса с Надалем на Six Kings Slam
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о предстоящем поединке второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 15:00 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«Лучшая теннисная новость дня. Не могу дождаться последнего (возможно) очного противостояния Алькараса с Надалем», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Кроме Алькараса и Надаля, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.
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