Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер ярко отреагировал на предстоящий матч Алькараса с Надалем на Six Kings Slam

Борис Беккер ярко отреагировал на предстоящий матч Алькараса с Надалем на Six Kings Slam
Комментарии

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался о предстоящем поединке второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем на выставочном турнире Six Kings Slam.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 15:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Лучшая теннисная новость дня. Не могу дождаться последнего (возможно) очного противостояния Алькараса с Надалем», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Кроме Алькараса и Надаля, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Материалы по теме
«Буду играть на полную катушку». Алькарас — о предстоящем матче с Рафаэлем Надалем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android