Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 16 октября

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В среду, 16 октября, завершился третий игровой день на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция):

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — 7:6, 6:2;

Стэн Вавринка (Швейцария) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:4;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 7:6, 6:3;

Маттео Берреттини (Италия) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — 6:7, 4:6;

Лоренцо Сонего (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 3:6, 6:7;

Томми Пол (США) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 7:6.

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.