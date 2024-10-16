Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 16 октября
В среду, 16 октября, завершился третий игровой день на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция):
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — 7:6, 6:2;
- Стэн Вавринка (Швейцария) — Брэндон Накашима (США) — 6:4, 6:4;
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 7:6, 6:3;
- Маттео Берреттини (Италия) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — 6:7, 4:6;
- Лоренцо Сонего (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 3:6, 6:7;
- Томми Пол (США) — Ласло Джере (Сербия) — 6:2, 7:6.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.
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