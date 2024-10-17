Каспер Рууд поделился эмоциями после победы над Лоренцо Сонего на турнире в Стокгольме

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема» норвежец Каспер Рууд прокомментировал победу над 50-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Сонего во втором круге турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
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«В последнее время я выигрывал не так уж много матчей, так что это особенно приятный результат. Было здорово одержать свою первую победу в Стокгольме», — приводит слова норвежца пресс-служба ATP.
В следующем круге турнира в Стокгольме норвежец сыграет с Таллоном Грикспором, который представляет Нидерланды.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.
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