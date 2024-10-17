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Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам победы над Руне на Six Kings Slam

Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам победы над Руне на Six Kings Slam
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итоги первого игрового дня выставочного турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте соревнований он победил 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 21:20 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Доволен сегодняшней победой. С нетерпением жду возможности сыграть против Рафы в последний раз здесь, в Эр-Рияде, завтра!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В следующем раунде 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем.

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