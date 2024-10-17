Карлос Алькарас опубликовал пост по итогам победы над Руне на Six Kings Slam

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итоги первого игрового дня выставочного турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте соревнований он победил 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу представителя Испании.

«Доволен сегодняшней победой. С нетерпением жду возможности сыграть против Рафы в последний раз здесь, в Эр-Рияде, завтра!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

В следующем раунде 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем.