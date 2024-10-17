«Не помню, чтобы против меня кто-то так играл». Медведев — о матче с Синнером в Эр-Рияде

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал разгромное поражение в матче с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии.
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«За первое место дают в два раза больше денег, чем на любом «Большом шлеме», поэтому все, кто приехал, будут играть по-настоящему, во всю силу. В какой-то степени я подготовился лучше остальных, потому что первый приехал и в принципе чувствовал себя хорошо. Вчера с Карлосом сет играл.
Так что это моё ощущение, оно может быть субъективным и неправильным, но я не помню, чтобы против меня кто-то так играл. И я ничего не мог сделать. Вчера с Карлосом играл, был сет без брейков. А тут Янник принимал почти все мои подачи, если это был не эйс. Первый, второй сет, во всех геймах у него были брейк-пойнты. Было тяжело, что делать, я не понял. Старался как мог. Ничего не получилось», — сказал Медведев в эфире YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».
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