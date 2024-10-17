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Даниил Медведев: когда ты проигрываешь 0:6, при этом чувствуя себя хорошо, это тяжело

Даниил Медведев: когда ты проигрываешь 0:6, при этом чувствуя себя хорошо, это тяжело
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение со счётом 0:6 в первом сете в матче против лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Отметим, что это был девятый сет в карьере, который россиянин проиграл с «баранкой», а также первое поражение с подобным счётом с 2020 года.

«В голове мало что было. Бороться надо было. И второй сет в целом я неплохо начал. В теннисе очень много матчей в году. Когда-то ты чувствуешь себя лучше, хуже. Но сегодня я чувствовал себя хорошо, был огонь в глазах, физически мог быстро бегать. Поэтому когда ты проигрываешь 6:0, при этом чувствуя себя хорошо, это тяжело. Лучше себя чувствовать я себя ведь уже не могу.

История со сломанной ракеткой — это было тотальное раздражение. Я не помню, чтобы были такие матчи, когда я чувствовал себя хорошо и удары шли хорошо, но настолько меня обыгрывал соперник. Иногда в игре соперниками — Новаком, Карлосом — я чувствую, что они играют круто, но в итоге всё равно не счёт 6:0, а 6:3 или 7:5. А тут играл неплохо, чувствовал себя отлично, а проиграл легко", — сказал Медведев в эфире ютуб-канала «БОЛЬШЕ!».

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