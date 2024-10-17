Даниил Медведев поделился турнирными планами на оставшуюся часть сезона

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах на оставшуюся часть сезона.

«Я заявлен на турнир в Вене, но в начале поеду домой, посмотрю как себя чувствую. Плечо — в итоге с ним все нормально, там ничего нет, оно просто устало. Поэтому посмотрим, что я буду делать с Веной. А „Мастерс“ в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть. Поэтому даже если не играешь Вену, это дней пять дома и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал Медведев в эфире ютуб-канала «БОЛЬШЕ!».

Ранее Медведев первым вылетел с турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он проиграл лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру со счётом 0:6, 3:6.