Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев поделился турнирными планами на оставшуюся часть сезона

Даниил Медведев поделился турнирными планами на оставшуюся часть сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о дальнейших планах на оставшуюся часть сезона.

«Я заявлен на турнир в Вене, но в начале поеду домой, посмотрю как себя чувствую. Плечо — в итоге с ним все нормально, там ничего нет, оно просто устало. Поэтому посмотрим, что я буду делать с Веной. А „Мастерс“ в Париже, Итоговый турнир в Турине надо будет обязательно играть. Поэтому даже если не играешь Вену, это дней пять дома и всё равно уже лететь на следующий турнир», — сказал Медведев в эфире ютуб-канала «БОЛЬШЕ!».

Ранее Медведев первым вылетел с турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он проиграл лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру со счётом 0:6, 3:6.

Материалы по теме
Даниил Медведев: когда ты проигрываешь 0:6, при этом чувствуя себя хорошо, это тяжело
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android