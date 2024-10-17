Карлос Алькарас высказался о Рафаэле Надале в преддверии очного матча на Six Kings Slam

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о форме 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэля Надаля перед предстоящим матчем на выставочном турнире Six Kings Slam.

«Я не удивлён, что на тренировках Рафа [Надаль] играет на 100%. Он очень сильно бьёт по мячу и очень хорошо его чувствует. Он игрок, легенда, и неважно, что он не играл в теннис три или четыре месяца. Он вернётся таким же сильным, как и прежде», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Кроме Алькараса и Надаля, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам на харде: