Анна Калинская — Юань Юэ: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Нинбо
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Сегодня, 17 октября, на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и хозяйка корта Юань Юэ, занимающая 46-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 12:10 мск.
Нинбо. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 12:40 МСК
12
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
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46
Юань Юэ
Ю. Юэ
Калинская и Юань Юэ проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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