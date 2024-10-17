Анна Калинская — Юань Юэ: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Нинбо

Сегодня, 17 октября, на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и хозяйка корта Юань Юэ, занимающая 46-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 12:10 мск.

Калинская и Юань Юэ проведут между собой первую встречу на турнирах уровня WTA.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).