Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 17 октября

Сегодня, 17 октября, пройдут матчи второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/8 финала, 17 октября (время начала матчей — приблизительное):

9:30 мск. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) - Кэти Бултер (Великобритания);

11:00 мск. Есинь Ма (Китай) — Барбора Крейчикова (Чехия);

12:30 мск. Анна Калинская (Россия) — Юань Юэ (Китай);

14:00 мск. Каролина Мухова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).