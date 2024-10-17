Турнир ATP-250 в Стокгольме: расписание 17 октября

Сегодня, 17 октября, продолжится турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня. В рамках матчей второго круга на корт выйдет россиянин Андрей Рублёв.

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция):

15:00 — Миомир Кецманович (Сербия) — Николас Харри (Чили)

16:30 — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария)

19:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Александр Мюллер (Франция)

— Александр Мюллер (Франция) 20:30 — Кентен Алис (Франция) — Григор Димитров (Болгария)

Турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составил € 690 135. Действующим чемпионом является французский теннисист Гаэль Монфис, который в прошлогоднем финале обыграл россиянина Павла Котова со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.