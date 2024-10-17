Карлос Алькарас — Рафаэль Надаль: где смотреть, во сколько начало полуфинала в Эр-Рияде

Сегодня, 17 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч выставочного турнира Six Kings Slam между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и его соотечественником 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

Официальная телетрансляция матча Алькарас — Надаль на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.