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Six Kings Slam: расписание игрового дня 17 октября

Six Kings Slam: расписание игрового дня 17 октября
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Сегодня, 17 октября, продолжится выставочный турнир Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках второго игрового дня пройдут два полуфинальных матча.

Six Kings Slam, Эр-Рияд. Расписание 17 октября (время начала матчей — московское, предварительное):

  • 19:30 — Новак Джокович (Сербия) — Янник Синнер (Италия)
  • 21:00 — Рафаэль Надаль (Испания) — Карлос Алькарас (Испания)

Напомним, в среду, 16 октября, в рамках четвертьфинальных матчей Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:0, 6:3. Карлос Алькарас на этом же этапе обошёл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:4, 6:2. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.

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