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«Ты феномен». Неймар — Карлосу Алькарасу на турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии

«Ты феномен». Неймар — Карлосу Алькарасу на турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии
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32-летний нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар посетил матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне (6:2, 6:4) на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

Six Kings Slam. 1/4 финала
16 октября 2024, среда. 21:20 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я рад тебя видеть, брат… ты феномен», — обратился Неймар к Алькарасу на своей странице в социальных сетях.

В следующем раунде соревнований в Саудовской Аравии 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем. В другом полуфинале встретятся 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

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