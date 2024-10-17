«Ты феномен». Неймар — Карлосу Алькарасу на турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии

32-летний нападающий саудовского клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар посетил матч между второй ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне (6:2, 6:4) на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

«Я рад тебя видеть, брат… ты феномен», — обратился Неймар к Алькарасу на своей странице в социальных сетях.

В следующем раунде соревнований в Саудовской Аравии 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» соотечественником Рафаэлем Надалем. В другом полуфинале встретятся 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.