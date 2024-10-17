Новак Джокович — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало турнира в Эр-Рияде

Сегодня, 17 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч выставочного турнира Six Kings Slam между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем из Сербии. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.

Официальная телетрансляция матча Синнер — Джокович на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.