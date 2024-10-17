Новак Джокович — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало турнира в Эр-Рияде
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Сегодня, 17 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч выставочного турнира Six Kings Slam между первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером и 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем из Сербии. Встреча начнётся не ранее 19:30 мск.
Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Янник Синнер
Я. Синнер
Официальная телетрансляция матча Синнер — Джокович на территории Российской Федерации будет осуществляться на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Все встречи турнира доступны в прямом эфире для подписчиков «Плюса» в разделе «Спорт» на «Кинопоиске». Увидеть поединки Six Kings Slam можно с комментариями Вадима Азаренко, Павла Ботова, Владимира Злотина, Антона Крылова, Анастасии Мусьяковой и Александра Седова.
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