Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов одержал непростую победу над 116-й ракеткой мира в 1/8 финала в Алма-Ате

Карен Хачанов одержал непростую победу над 116-й ракеткой мира в 1/8 финала в Алма-Ате
Комментарии

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/8 финала он на двух тай-брейках в двух сетах обыграл 116-ю ракетку мира Отто Виртанена из Финляндии — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Алма-Ата. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 10:40 МСК
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 2 		6 3
         
Отто Виртанен
116
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

Матч продолжался 1 час 38 минут. Россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника 14 эйсов, пять двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из двух.

В 1/4 финала соревнований в Алма-Ате Хачанов сыграет с 213-й ракеткой мира казахстанцем Бейбитом Жукаевым, вышедшим в четвертьфинал на отказе чешского теннисиста Томаша Махача.

Сетка турнира в Алма-Ате
Календарь турнира в Алма-Ате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android