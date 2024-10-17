Карен Хачанов одержал непростую победу над 116-й ракеткой мира в 1/8 финала в Алма-Ате
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/8 финала он на двух тай-брейках в двух сетах обыграл 116-ю ракетку мира Отто Виртанена из Финляндии — 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).
Алма-Ата. 2-й круг
17 октября 2024, четверг. 10:40 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
116
Отто Виртанен
О. Виртанен
Матч продолжался 1 час 38 минут. Россиянин пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника 14 эйсов, пять двойных ошибок и один выигранный брейк-пойнт из двух.
В 1/4 финала соревнований в Алма-Ате Хачанов сыграет с 213-й ракеткой мира казахстанцем Бейбитом Жукаевым, вышедшим в четвертьфинал на отказе чешского теннисиста Томаша Махача.
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