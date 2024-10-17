«Инвестировать в Джоковича выгоднее, чем в футбол». Теннисный агент — о призовых Эр-Рияда

Бывший агент французского теннисиста Жо-Вильфрида Цонга Морган Менахам высказался о крупной сумме призовых на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Теннис — это международный вид спорта со многими знаменитыми личностями, которые способны привлечь внимание большого количества людей. Для тех, кто хочет инвестировать, заплатить Новаку Джоковичу несколько миллионов за пять дней дешевле, чем финансировать весь футбольный клуб за один сезон. Было бы интересно узнать влияние с точки зрения имиджа в обоих случаях», — приводит слова Менахама Sportklub.

Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. В турнире принимают участие первая ракетка мира Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также закончившие выступления на турнире датчанин Хольгер Руне и россиянин Даниил Медведев. Все участники получат как минимум по $ 1,5 млн, а чемпион — $ 6 млн.