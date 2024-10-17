«С Роджером у меня особая связь». Рафаэль Надаль — об отношениях с Федерером и Джоковичем

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем.

«С Роджером у меня особая связь, но и с Новаком хорошие добрые отношения. Дело в том, как вы подходите к спорту, потому что в конце концов мы понимаем, что это всего лишь матч. В жизни у нас есть более важные дела, помимо тенниса. В конце концов, если у вас хорошие отношения с коллегами, с окружающими, с людьми в целом, то, несомненно, вы будете чувствовать себя счастливее. Это самое прекрасное в спорте. Вам всегда нужно иметь чёткую цель и решимость становиться лучше, лучше и лучше. Наличие серьёзных соперников перед вами даёт вам более чёткое представление о том, что вам нужно продолжать делать», — приводит слова Надаля Eurosport со ссылкой на DAZN.

Напомним, 38-летний Рафаэль Надаль 10 октября объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Новак Джокович заявил, что будет лично присутствовать на последних соревнованиях испанца.