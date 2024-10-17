«Образец для подражания». Вим Фиссетт высказался о начале сотрудничества с Игой Швёнтек

Бельгийский тренер Вим Фиссетт высказался о начале сотрудничества с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

«Очень рад работать с Игой и присоединиться к её команде экспертов. У меня была возможность встретиться с ней в 2018 году, когда она выиграла свой юниорский Уимблдон, когда моя тогдашняя подопечная Анжелика Кербер выигрывала взрослый титул. С того вечера наблюдал за её развитием, но также имел удовольствие делить с ней площадку во время тренировок игроков, с которыми работал, а зачастую и в ожесточённых матчах.

Ига является образцом для подражания для многих игроков благодаря постоянной интенсивности, с которой она играет, и её сосредоточенности на своей работе. Ещё больше воодушевлён этим сотрудничеством, надеюсь, что мы оба будем совершенствоваться и стремиться осуществить наши спортивные мечты. Вперёд, Ига!» — приводит слова Фиссетта Przeglad Sportowy.

Сегодня, 17 октября, Ига Швёнтек объявила, что её новым тренером стал Вим Фиссетт, который ранее тренировал Симону Халеп, Викторию Азаренко, Анжелику Кербер, Наоми Осаку и Чжэн Циньвэнь.