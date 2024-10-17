Экс-россиянка Элина Аванесян проиграла 179-й ракетке мира во втором круге турнира в Осаке

Экс-россиянка 48-я ракетка мира Элина Аванесян, выступающая за Армению, закончила выступления на турнире категории WTA-250 в Осаке (Япония). В матче 1/8 финала она в двух сетах уступила хозяйке корта Саре Саито, занимающей 179-ю строчку в рейтинге WTA. — 6:7 (2:7), 4:6.

В четвертьфинале турнира в Осаке Саито сыграет с австралийской теннисисткой 150-й ракеткой мира Кимберли Биррелл, вышедшей в 1/4 финала на отказе бельгийки Элисе Мертенс.