Александра Панова и Джулиана Олмос вышли в полуфинал парного турнира WTA-500 в Нинбо

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос вышли в полуфинал парного хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала они уверенно обыграли дуэт Александра Эала (Филиппины)/Энь Шо Лян (Китайский Тайбэй) — 6:1, 6:2.

Матч продолжался ровно 1 час. Российско-мексиканская пара выполнила один эйс, допустила столько же двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, ни разу не ошиблись на подаче и выиграли один брейк-пойнт из пяти.

В матче за выход в финал парных соревнований в Нинбо Панова и Олмос сыграют с дуэтом Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия).