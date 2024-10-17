«Американские горки». Карлос Алькарас — о своих выступлениях в сезоне

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что считает этот сезон удачным для себя, а также рассказал, что приехал на выставочный турнир Six Kings Slam с целью развеяться.

«Это был очень хороший год для меня, но, надо сказать, немного «американские горки». В этом сезоне выиграл несколько крупных турниров, но в то же время было несколько турниров, где играл не так хорошо, как хотелось бы. Очевидно, что на всех турнирах чему-то научился, поэтому здорово, что боролся в течение года на тех турнирах, на которых играл. Для меня хорошо приехать сюда, немного развеяться, поиграть в хороший теннис и хорошо провести время», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, в среду, 16 октября, на выставочном турнире Six Kings Slam Карлос Алькарас обыграл датского теннисиста Хольгера Руне со счётом 6:4, 6:2. В полуфинале он сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.