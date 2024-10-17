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«Знаем, чего ожидать друг от друга». Синнер — об 1/2 финала с Джоковичем на Six King Slam

«Знаем, чего ожидать друг от друга». Синнер — об 1/2 финала с Джоковичем на Six King Slam
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящем полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam против 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Полуфинал с Джоковичем будет отличаться от тех, что мы играли в прошлом. Мы хорошо знаем друг друга и знаем, чего ожидать. Просто стараюсь играть в лучший теннис, на который способен, и посмотрим, как всё сложится. Место здесь прекрасное, и мне приятно участвовать в этом событии», — сказал Синнер в интервью на корте.

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Напомним, в первом матче турнира Six Kings Slam Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:0, 6:3.

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