«Победа на первом «Шлеме» года придала уверенности». Синнер — о прогрессе

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об улучшении своей игры в этом сезоне.

«Да, это очень приятный момент для меня. Очень много работал в своей молодой карьере, чтобы оказаться в таком положении. Много лет работы. В конце прошлого года выиграл Кубок Дэвиса вместе с членами команды. Победа на первом «Шлеме» года придала мне уверенности в том, что я буду показывать отличный теннис на протяжении всего года. Всегда стараюсь совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в теннисе», — сказал Синнер в интервью на корте.

Напомним, Янник Синнер принимает участие на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче итальянец обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:0, 6:3. В полуфинале Синнер встретится с Новаком Джоковичем.