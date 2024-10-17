Джессика Пегула: победить на Итоговом турнире WTA сложнее, чем выиграть «тысячник»

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула прокомментировала своё участие в Итоговом турнире WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

«Для меня победить на Итоговом турнире WTA даже сложнее, чем выиграть «тысячник» или что-то в этом роде. Это будет просто ещё одним испытанием, в котором я с удовольствием приму участие», — написала Пегула на своей странице в соцсетях.

Напомним, 30-летняя Пегула в 2023 году вышла в финал Итогового турнира WTA, в котором уступила польской теннисистке Иге Швёнтек (1:6, 0:6). На её счету шесть титулов на турнирах категории WTA-1000.